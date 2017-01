Record demite apresentador que ofendeu Ludmilla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record TV Brasília anunciou no começo da tarde desta quarta-feira (18) que rescindiu o contrato do apresentador Marcão, do "Balanço Geral". A emissora também criticou os comentários feito por ele durante um programa na última semana, no qual chamou a cantora Ludmilla de "pobre" e "macaca".

"A Record TV vem a público lamentar os transtornos causados à cantora Ludmilla, sua família e seus fãs motivados por um comentário feito pelo apresentador Marcão no 'Balanço Geral DF'", disse o texto de um comunicado enviado pelo canal. "A emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso jornalismo. Por esse motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão", completou.

O caso se espalhou pelas redes sociais nesta terça (17), quando a cantora usou seu Instagram para responder a ofensa. "Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime e alguns ainda usam o espaço na mídia para noticiar mentiras ao meu respeito, ofender, menosprezar e propagar todo o seu ódio", escreveu a artista.

De acordo com sua assessoria, a cantora deve prestar queixa na polícia nesta quarta (18), assim que cumprir com seus compromissos de agenda. O comentário do jornalista surgiu no quadro "A Hora da Venenosa", em que Sabrinna Albert fala sobre famosos. A notícia da vez era que a artista teria se recusado a tirar fotos com fãs alegando estar resfriada.