Museus de todo o Brasil aderem ao 'dia do selfie'

(foto: Divulgação)

Museus do mundo inteiro estão abrindo suas portas nesta quarta-feira (18) para que as pessoas possam tirar autorretratos fotográficos, as selfies, com obras de arte.

A campanha Museum Selfie Day, ou 'dia de selfie no museu', acontece desde 2014 em museus do mundo inteiro com o intuito de aumentar o fluxo de visitas na data. A ideia é que os visitantes tirem as "selfies" e as divulguem nas redes sociais por meio da hashtag #museumselfie, aumentando o engajamento do público e demonstrando ainda que os museus são espaços conectados com o presente.

A campanha foi aderida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em suas redes socias. Para acompanhar as imagens, basta clicar na hashtag #museumselfie na rede social de sua preferência.

A criatividade, contudo, não deve colocar em risco o visitante nem as peças que se encontram expostas nos mais diferentes museus. É importante salientar que as instituições museológicas têm regras próprias quanto ao uso de câmeras fotográficas: é importante conhecer a política do museu antes de fotografar.