Brasil enfrentará Paraguai na Arena Corinthians pelas eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou nesta quarta-feira (18) que o duelo entre Brasil e Paraguai pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia será realizado na Arena Corinthians, em 28 de março. Esta será a terceira partida da seleção brasileira em 2017.

Na próxima quarta (25), enfrentará a Colômbia no Engenhão apenas com atletas que atuam no país. Depois, em 23 de março, irá a Montevidéu para duelar com o Uruguai pelas Eliminatórias.

A partida contra os paraguaios marcará o retorno de Tite, treinador da seleção brasileira, ao estádio do clube pelo qual conquistou seus mais importantes títulos. Seu último jogo no Itaquerão foi em 4 de junho de 2016, quando o Corinthians derrotou o Coritiba por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Outros dois estádios da capital paulista foram avaliados pela CBF: o Allianz Parque, casa do Palmeiras, e o Morumbi, do São Paulo.

O único jogo da seleção brasileira principal na história da arena corintiana foi na abertura da Copa do Mundo de 2014, quando derrotou a Croácia por 3 a 1.

A seleção olímpica atuou nas quartas de final dos Jogos do Rio no dia 13 de agosto de 2016 e bateu a Colômbia por 2 a 0. A CBF informou que nas próximas semanas divulgará detalhes sobre a venda de ingressos.