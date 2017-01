Jogador do Atlético é transferido para presídio na Argentina

Luciano Cabral (à esquerda) enfrenta o Palmeiras (foto: Franklin de Freitas)

A Justiça da Argentina decidiu mandar o meia Luciano Cabral, do Atlético Paranaense, para o Presídio de San Rafael, em Mendoza, na Argentina. A informação foi divulgada por diversos sites e jornais argentinos.

Cabral estava detido há quinze dias na delegacia de General Alvear para a investigação de um assassinato. Ele é acusado de ter participado do crime. Ele estava detido junto com o pai, Juan Oscar Cabral, e de três menores de 18 anos acusados do assassinato de Joan Villegas, no dia 1º de janeiro, com golpes de pedra na cabeça.

Num primeiro momento, Cabral ficou livre enquanto seu pai se apresentou como possível assassino. Depois, o jogador compareceu ao lado do advogado na delegacia para prestar depoimento e acabou detido.

O advogado do jogador entrou com um pedido de liberdade provisória, mas acabou recebendo a notícia da decisão do juiz, que transfere o acusado para um presídio.

Cabral está emprestado pelo Argentinos Juniors ao Atlético até junho de 2017. O Atlético não enviou representantes para a Argentina e ainda estuda o que fazer no caso.

O jogador chegou ao clube brasileiro em 2016 e disputou apenas seis partidas (duas como titular). Não fez gols ou assistências.