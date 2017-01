Ex-Atlético-PR, Valencia acerta com o campeão da Libertadores

Valencia em treino do Atlético (foto: Arquivo Bem Paraná)

O volante Edwin Valencia, 31 anos, é o novo reforço do Atlético Nacional, da Colômbia, atual campeão da Copa Libertadores. O jogador colombiano estava no Santos desde 2015. No entanto, foi castigado por lesões e só disputou duas partidas em 2016. Com o fim do contrato com o clube paulista, acertou com a equipe colombiana.

Valencia jogou no Atlético Paranaense de 2007 a 2010. Depois, de 2010 a 2014, ficou no Fluminense. Tem no currículo 19 partidas pela seleção colombiana.