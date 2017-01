Paratleta paranaense estará no 'Big Brother Brasil 17'

Marinalva: ela participou da competição de vela na Paralimpíada do Rio (foto: TV Globo / Divulgação)

A Globo começou a anunciar nesta quarta-feira (18) os participantes do Big Brother Brasil 17, que começa na próxima segunda-feira (23) . Cinco nomes foram divulgados no intervalo do "Vídeo Show" e outro mais tarde: a modelo e paratleta paranaense Marinalva Almeida, de 39 anos. Nascida em Santa Isabel do Ivaí, ela representou o Brasil na vela durante a Paralimpíada do Rio.

A primeira participante apresentada foi a advogada amazonense Vivian Amorim, 23 anos, que foi Miss Amazonas 2012. Depois veio o diplomata Rômulo Neves, 39 anos, de Brasília. Em seguida, a estudante e youtuber Roberta Diniz, 21 anos, de São Paulo. Os outros foram o jornalista e apresentador paulista Pedro Falcão, 29 anos, e a modelo e bacharel em direito Mayara Rodrigues, 26 anos, natural de Minas Gerais.

Depois de Marinalva, a Globo confirmou, pela ordem, o cirurgião plástico Marcos, 37 anos, de Porto Alegre. O comerciante Luiz Felipe, 28 anos, de Maceió (AL). O advogado e cozinheiro Ilmar, 38 anos, de Campo Grande (MS). A aposentada Ieda, 70 anos, gaúcha de Canoas, a sister mais velha da história do BBB.