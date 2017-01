A Usaflex - pioneira e líder na fabricação de calçados femininos - tem planos ambiciosos para os próximos anos. A rede, que recentemente anunciou a venda de 69% do controle de sua operação para a WSC Participações S.A., empresa controlada pelo fundo de Private Equity Axxon Group em parceria com o co-investidor Sergio Bocayuva, que assumiu a presidência da marca, planeja um crescimento de 13% para 2017 e alcançar 340 franquias em até seis anos. “Além de expandir os negócios nos países em que já estamos presente, nosso objetivo para 2017 é atingir os países árabes, além dos EUA, América Central e do Sul”, declara Sergio Bocayuva, novo CEO da Usaflex.

ON

O Sistema Positivo de Ensino lança uma nova plataforma em 2017: o Positivo On. A solução destaca-se no mercado educacional e pedagógico por antecipar ao professor as necessidades dos estudantes, permitindo uma melhor programação dos conteúdos e promovendo uma abordagem diferenciada para cada criança na interação em sala de aula. O protagonismo é estimulado por meio de Trilhas de Aprendizagem, que se originam do mapeamento de todos os conteúdos abordados nos materiais que constituem uma coleção, em cada disciplina. O Positivo On oferece indicadores que favorecem o bom acompanhamento dos progressos pedagógicos de cada turma e de cada aluno, auxiliando os professores e gestores educacionais.

CONSULTOR

A Chilli Beans, maior marca de óculos e acessórios da América Latina, anuncia o novo integrante da equipe de design. O estilista Marcelo Sommer começa 2017 com um novo desafio: consultor do departamento, trabalhando ao lado de Caito Maia, fundador, e Marcel Gignon, gerente da área.

* A Coca-Cola Brasil apresentou os detalhes da nova estratégia mundial de marca. A novidade que chega ao Brasil este mês depois de estrear em 14 países.

* O motorista que viajar pela BR-277 sentido Litoral até 31 de janeiro poderá receber um dos quinze mil mata-larvas que serão entregues nos Serviços de Atendimento ao Usuário. Além do produto, que é produzido pela Dexter Latina, a concessionária também vai distribuir um informativo com dicas de combate ao mosquito da dengue.

* O Bourbon Curitiba Convention Hotel preparou uma promoção especial para quem passar pela unidade durante o mês de fevereiro. A promoção, válida somente para reservas feitas via site Bourbon, com mínimo de duas noites e com entrada de 01 a 28 de fevereiro, garante um par de ingressos para assistir a qualquer filme no IMAX do Shopping Palladium.

* O restaurante indiano Swadisht elaborou receitas exclusivas de caipiras especiais de verão. São quatro opções de sabores.

* Acontece o Hot Sale da Bergerson em todas as lojas da grife – Curitiba, Joinville, Londrina e Maringá. A temporada de preços com até 40% de desconto para peças selecionadas do catálogo.