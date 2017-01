Avião da Latam atingido por tiro de 7.62 milímetros passa por reparos

DE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave 767 da Latam que foi atingida pelo disparo de uma arma de fogo encontra-se em reparo no centro de manutenção da empresa, em São Carlos (a 232 km de São Paulo). Segundo a companhia aérea, o avião foi recolhido no último domingo (15) para uma manutenção programada e, durante a inspeção, foi detectada a perfuração na asa esquerda. Imagens do projétil ainda preso em uma parte interna da asa foram divulgadas pelo "Jornal da Band". A reportagem apurou que o projétil tem diâmetro de 7,62 milímetros, o que é compatível com munição de fuzil. A Latam disse que não foi possível identificar em qual momento ou local a aeronave foi atingida. A empresa disse ainda que o dano não comprometeu a segurança em voo da aeronave. Desde o dia 11, o Boeing 767 da TAM (prefixo PT-MSY) voou entre as cidades de São Paulo, Nova York, Lima e Barcelona. O último trecho percorrido pela aeronave antes de ir para o centro de manutenção da empresa, que fica em São Carlos, foi uma viagem entre Barcelona e Guarulhos, no último sábado (14). A Latam disse que informou o ocorrido à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e à Polícia Federal.