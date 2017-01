Prefeitura se reúne com feministas para discutir avanços em ações

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

As ações municipais direcionadas às mulheres serão mantidas, melhoradas e ampliadas ao longo da gestão, de acordo com a Prefeitura de Curitiba. “Vamos fazer funcionar de verdade”, disse o secretário de Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.

“Política pública não tem a ver com cargo, mas com eficiência e ações efetivas do município”, acrescentou Jamur, que se reuniu nesta quarta-feira (18) com 28 representantes de movimentos feministas de Curitiba.

Elas apresentaram um manifesto com reivindicações que consideram relevantes nas políticas da área. Jamur assegurou que os pontos serão analisados a fim de contribuir com o desenvolvimento das ações da gestão municipal. “Nosso compromisso é fazer as políticas na área avançarem.”

O diagnóstico preliminar que está sendo feito pela superintendente-executiva da secretaria de Governo, Daniele Regina dos Santos, aponta que há espaço para melhorias, por exemplo, nos serviços prestados pela Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, centro de atendimento emergencial a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Inaugurada em junho de 2016, como parte de um projeto do governo federal, a casa registrou até o final do ano 3.805 atendimentos e tem capacidade para alojar até dez mulheres que necessitem permanecer no local.

“No médio prazo conseguiremos avançar na estrutura efetiva e melhorar as condições de acolhimento”, diz Daniele, citando o aumento no número de vagas para alojamento, entre outros processos.

“Há casos de mulheres que precisam ser encaminhadas a outros lugares ou receber algum medicamento, mas muitas vezes não tem condições de fazer isso sozinhas”, afirma Daniele. “É preciso prover melhor atendimento nessas situações.”

A Unidade Móvel de Atendimento também pode ser mais bem aproveitada.

Parceiros

A Prefeitura considera importante trabalhar em parceria com o governo do Estado a fim de atender o público feminino de maneira mais ampla.

“Não se pode pensar em avanços no atendimento em Curitiba se não se levar em conta a Região Metropolitana”, disse Terezinha Beraldo Pereira Santos, coordenadora de Políticas da Mulher no governo do Estado que participou do encontro a convite da Prefeitura ao lado de Sandra Praddo, coordenadora estadual da Casa da Mulher Brasileira.

Nesse sentido, a Casa da Mulher deverá abrigar em breve também o atendimento Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), um serviço focado nas cidades vizinhas da capital. A unidade já conta com serviços judiciais, policiais (com delegacia e patrulha Maria da Penha) e do Ministério Público, além de prover alojamento quando necessário.

Transparência

De acordo com o secretário Jamur, a linha de atuação na área, que está sendo delineada pela gestão, será apresentada na primeira reunião do Conselho Municipal da Condição Feminina, que deve ocorrer no primeiro trimestre. O conselho, que será mantido no seu formato atual, é formado por representantes da sociedade civil e dos governos estadual e municipal.

Além dessas reuniões, que são bimestrais, Jamur afirma que a Prefeitura está sempre de portas abertas para discutir todos os assuntos relevantes para a cidade, especialmente os relacionados a mulheres. “Quem ainda não reconheceu a importância de garantir e reforçar os direitos das mulheres, parou no tempo; e este não é o caso desta gestão.”