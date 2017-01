SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em apenas 18 dias, a cidade de São Paulo já tem o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos cinco anos. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram 325 milímetros de chuva, maior acumulado desde 2011, quando as precipitações chegaram a 493,7 mm. O grande volume de chuvas é comum nessa época do ano, por conta de um corredor de umidade que se forma do Norte em direção ao Sul. Neste ano, ele se encontra estacionado e é potencializado pela passagem de frentes frias, afirma a meteorologista Neide Oliveira, do Inmet. Entre os dias 15 e 16, a cidade chegou a registrar o dia mais chuvoso dos últimos 68 anos, com 115 mm em apenas 24 horas. Uma mulher morreu em Guarulhos, por conta dos temporais. Houve alagamentos e deslizamentos também em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Franco da Rocha e Francisco Morato. As chuvas deverão continuar acima da média no restante de janeiro e durante o mês de fevereiro, diminuindo apenas em março. Na tarde desta quarta (18), toda a cidade continuava em estado de atenção para alagamentos. Apesar disso, não havia nenhum ponto interditado por conta de acúmulo de água. Nos próximos dias, as temperaturas também devem ter uma pequena queda na capital paulista, com os termômetros variando de 19°C a 27°C nesta quinta (19). As pancadas de chuva continuam e devem ser mais intensas a partir da tarde, podendo se estender para a noite.