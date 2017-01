Vale Fertilizantes é multada em R$ 8 mi por vazamento de produto químico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) aplicou uma multa de R$ 8 milhões a Vale Fertilizantes pelo vazamento de produtos químicos durante um incêndio em uma de suas unidades, no último dia 5, em Cubatão, no litoral de São Paulo. Segundo a companhia, houve emissão de gases nitrosos, material particulado e outros gases, além do lançamento de efluentes líquidos contaminados com nitrato de amônio em um córrego. A comunidade da Vila Mantiqueira teve que ser esvaziada durante o incêndio. O acidente aconteceu na unidade 2 da fábrica, na região da Vila Parisi, polo industrial da cidade. A empresa afirmou, na ocasião, que o fogo começou em uma correia transportadora que alimenta o armazém da unidade de nitrato de amônio. Os funcionários foram retirados do local e a produção, paralisada. Um bombeiro chegou a ser socorrido por conta da inalação de fumaça. As principais substâncias decorrentes da queima de nitrato de amônio podem irritar os olhos, a pele e as mucosas, além de causar problemas respiratórios. Em nota, a Vale Fertilizantes afirmou que foi informada oficialmente da multa nesta quarta e "está avaliando o conteúdo do documento para tomada de decisão quanto ao eventual questionamento do valor da multa".