Em jogo-treino, Paraná Clube apresenta duas mudanças no time-base

Joinville e Paraná disputam jogo-treino no CT Ninho da Gralha (foto: Divulgação/JEC/Beto Lima)

O técnico Wagner Lopes já tem um esboço do time-base do Paraná Clube para a temporada 2017. Nos dois primeiros jogos-treino do ano, o treinador repetiu nove dos 11 titulares. Essas duas partidas foram contra o Joinville – uma no último sábado e outra nessa quarta-feira (dia 18).

Nessa quarta-feira, as novidades na equipe foram o meia Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR) e o atacante Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO). Eles começaram jogando nos lugares do meias Jonas Pessalli (ex-Grêmio e Neftchi-AZJ) e do atacante Ítalo (ex-Guarani).

Com isso, o time que iniciou o jogo-treino dessa quarta-feira, no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras, teve a seguinte formação: Léo (ex-São Paulo); Diego Tavares, Airton (ex-Luverdense), Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Igor Cariús (ex-ASA); Leandro Vilela, Alex Santana (ex-Criciúma) e Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR); Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO), Vitor Feijão e Yan Philippe.

O goleiro Marcos não atuou no sábado, devido a lesão. Ele está recuperado e entrou no segundo tempo do jogo-treino dessa quarta-feira. Nessa segunda parte, o técnico Wagner Lopes utilizou a seguinte formação: Marcos; Júnior (ex-ASA), Artur Jesus (ex-América-MG), Rayan (ex-ASA) e Dias; Gabriel Dias (ex-Palmeiras e Bragantino), Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Diego Canuto e Jonas Pessalli; Ítalo e Bruno Catanhede (ex-Kiryat Shmona-ISR).

O lateral Dias e o meia Diego Canuto foram revelados nas categorias de base do Paraná.

O jogo-treino dessa quarta-feira terminou com o placar de 3 a 2. Os gols do Paraná foram marcados pelos atacantes Yan Philippe e Ítalo e pelo meia Jonas Pessalli. No sábado, os dois times jogaram em Joinville e empataram em 1 a 1.