Shoppings abrem atrações de férias de verão

Desde esta quarta-feira (18), crianças de até 12 anos estão convidadas a viver tardes de muita diversão no Pátio Batel. O shopping montou no piso L1 um cenário que simula uma floresta.

Durante a temporada de “Férias na Floresta”, que conta com o patrocínio da rede Bourbon Hotéis e Resorts, haverá três oficinas com diferentes temas e períodos, permitindo que os pequenos possam voltar mais vezes e aproveitar ainda mais a programação. Entre os dias 18 a 26 de janeiro acontece o “Floresta Encantada”; entre os dias 27 de janeiro ao dia 02 de fevereiro a “Floresta Pré-histórica”; e entre 03 e 12 de fevereiro a “Floresta Selvagem”.

A agenda do “Férias na Floresta” vai até o dia 12 de fevereiro, atendendo entre 12h e 20h. As atividades são indicadas para crianças de até 12 anos e menores de 03 deverão estar acompanhadas de um responsável. A entrada é gratuita.

Moana — O filme “Moana – Um Mar de Aventuras”, nova animação da Disney que já está nos cinemas é inspiração para atração especial no Shopping Mueller no piso L4. São aproximadamente 100 m² com atrações exclusivas, radicais e divertidas para as férias de verão do Shopping Mueller. Inspiradas nas aventuras do filme “Moana – Um Mar de Aventuras”, as atrações desse novo lançamento da Walt Disney Animation Studio ficam no shopping de 13 de janeiro a 5 de fevereiro, das 14h às 20h, em um evento aberto ao público.

O espaço da Moana tem: boliche dos Kakamorras; piscina de bolinhas; espaço com tatuagens de papel; jangada eletrônica; mesas com jogos cartonados e desenhos para colorir; bateria eletrônica (tambores Kinect); onda mecânica; e um painel de fotos para a família registrar o momento “#MergulheNessa” com uma foto.