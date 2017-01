Relatório do Fed mostra crescimento estável dos EUA e projeta alta de juros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o bom desempenho da indústria, o menor desemprego e o crescimento do investimento privado, o Fed (Federal Reserve, banco central americano) deve subir os juros no fim do ano, informou o próprio Fed nesta quarta (18). A projeção foi divulgado pelo Livro Bege da instituição, que vê sinais de crescimento econômico estável nos EUA. Apesar de os integrantes do Fed afirmarem que as empresas americanas demonstram incerteza em relação ao começo do mandato do presidente eleito Donald Trump, as companhias se disseram otimistas com o crescimento em 2017, apontando também que está se tornando cada vez mais difícil preencher vagas de trabalho -efeito do baixo desemprego do país. O Livro Bege destaca ainda que o setor manufatureiro de quase todas as 12 regiões do banco central americano tiveram aumento em suas vendas. O Fed subiu a taxa de juros em dezembro de 2016, definindo sua meta no intervalo entre 0,5% e 0,75%. Foi o único aumento feito em 2016, mas veio com a ressalva de que existe a possibilidade de um aumento de taxas mais intenso para o caso de o governo Trump manter os planos de corte tributário e de gastos bilionários em infraestrutura.