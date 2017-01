Thiago Neves é apresentado e fala em tonar o Cruzeiro imbatível

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Principal contratação do Cruzeiro para a temporada de 2017, o meia Thiago Neves foi oficialmente apresentado na tarde desta quarta-feira (18). Ao lado do presidente Gilvan de Pinho Tavares, o jogador comentou sobre a nova fase da carreira e seus planos para as próximas temporadas com a camisa celeste. Neste primeiro ano, o principal objetivo do atleta é ajudar seus companheiros a sair da fila de dois anos sem títulos e resgatar o DNA vencedor. "Não tenho dúvida sobre o tamanho do Cruzeiro e da torcida fiel que tem. É um clube vencedor, tem o DNA de vencedor. Se depender de mim, isso não vai mudar. É o maior vencedor do estado, acho que acertei em vir e vou dar o meu máximo", falou o jogador, citando também seus planos de ajudar o Cruzeiro a ser imbatível dentro de campo. "O Cruzeiro se reforçou muito bem, manteve a base e a comissão técnica. Estou chegando para reforçar o time que já era bom. Agora temos que fazer a nossa parte, se a gente chegar e mostrar qualidade, seremos imbatíveis", comentou. Thiago Neves desembarcou em Belo Horizonte na manhã da última segunda-feira e foi recebido com muita festa por cerca de 200 torcedores no Aeroporto de Confins. De lá, o jogador foi para a Toca da Raposa, onde conheceu os novos companheiros e iniciou uma bateria de exames médicos antes de assinar o contrato. De volta ao Brasil após quatro anos, o brasileiro deixou o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou com a Raposa por três anos. "Até pelo investimento do clube e pelo esforço da diretoria, será um grande desafio para mim. Foram dois anos sem títulos, o Cruzeiro não pode ficar tanto tempo sem ganhar nada. Venho para reforçar, pode ter a certeza que conquistaremos algo importante", acrescentou. MANO "O Mano que me levou para a Seleção. Até em momentos que não estava bem, no Fluminense, ele conversava, falava que eu era importante para ele. Chegar com o aval do treinador te dá tranquilidade para trabalhar. Agora é ficar à disposição e esperar ele me escalar.", disse o meia. COMPANHEIROS "Foi muito boa a recepção. Eu já tinha jogado contra vários deles. O Rafinha eu conheço da Arábia, Rafael Sóbis já joguei junto. Fábio, Henrique também. Até na Seleção eu encontrei com alguns deles. Foi muito bom. É um time muito forte, com jogadores de muita qualidade e que são parceiros. Até agradeci aos jogadores, isso é muito importante para mim.", afirmou Thiago Neves.