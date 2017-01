Abrabar e sindicato são contra fechamento de baladas em horário determinado

Em uma nota enviada à redação do Bem Paraná, a Associação de Bares e Casas Noturnas de Curitiba (Abrabar) e o Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento de Curitiba informaram se manter contra a proposta de fechar bares, restaurantes e baladas às 2 hora da madrugada. Confira abaixo, na íntegra, a nota enviada por Fábio Aguayo, presidente da Abrabar.

"Nesta matéria (CONFIRA AQUI) indica que a Abrasel é a favor de fechar Bares as duas horas da manhã. Então que a medida sirva somente aos seus associados, que pelo visto não estão precisando trabalhar em horário livre. Ao contrário, os nossos aliados da ABRABAR e do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento de Curitiba necessitam de um maior tempo aberto para poder faturar e honrar seus compromissos fiscais, trabalhistas e de despesas fixas. Portanto, somos contra o fechamento dos estabelecimentos em horário determinado, principalmente contra a padronização de horário sem respeitar as peculiaridades de cada estabelecimento e região de localização, a não ser que seja por iniciativa própria e acordos. Se persistir a interferência do ente público, propiciará à Categoria a sua a clandestinidade. Aliás o fechamento em horário determinado pelo alcaide está em franco desrespeito com a Constituição Pátria. Não se pode esquecer ainda que ao fechar os estabelecimentos nos horários determinados pelo prefeito alterar-se-ão os turnos de trabalho, acordos coletivos firmados entre os sindicatos, criando uma desordem trabalhista!"