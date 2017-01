Morador vai nadar em piscina e se depara com jacaré

Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Reprodução)

Já imaginou você ir nadar numa piscina e acabar se deparando com um jacaré também aproveitando aquelas águas? Pois foi exatamente isso o que aconteceu com o proprietário de uma residência localizada no Morro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC).

De acorod com informações do Portal G1, o animal era uma fêmea de 1,2 m e foi capturado pela Polícia Militar Ambiental, que utilizou um cambão veterinário, que é uma barra de metal com uma espécie de laço na ponta que permite prender o animal em segurança pelo corpo, logo abaixo da boca.

Após ser capturado o jacaré foi colocado na caçamba da PM para ser levado à Estação Ecológica de Carijós, em Jurerê.

A suspeita é de que o jacaré, que passava bem quando foi capturado, tenha chego ao imovél através de um passo d'água com uma pequena cachoeira que há nos fundos da casa.