Após polêmica, Santos libera Dorival de prestar esclarecimentos no Conselho

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior foi desconvocado para prestar esclarecimentos sobre o planejamento da comissão técnica na reunião do Conselho Deliberativo nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O treinador havia preparado até um material para apresentar aos conselheiros. O convite foi desfeito devido uma polêmica envolvendo os conselheiros com o treinador. O UOL Esporte revelou no último sábado que alguns conselheiros pretendiam indagar o técnico sobre os negócios de seu empresário, Edson Khodor, no clube paulista. Além de Dorival, a Khodor Soccer e Marketing gerencia a carreira do volante Leandro Donizete, um dos novos reforços do Santos para este ano. O atleta de 34 anos assinou contrato com o Santos até dezembro de 2019 e, por isso, despertou a insatisfação de alguns conselheiros e torcedores do clube. Eles contestam, principalmente, que o contrato é muito longo para um veterano, além de ter salário elevado. O presidente Modesto Roma foi um dos responsáveis a desconvocação, pois considera desnecessário o desgaste do treinador com os conselheiros. Ele acredita que Dorival ficaria exposto caso o debate ficasse mais ríspido. Pessoas ligadas a Dorival alegam que Leandro Donizete é agenciado por Edson Khodor há dez anos. Eles alegam também que o agente venceu a concorrência de Corinthians e do próprio Atlético-MG para contratá-lo para o Santos. O currículo do experiente volante também foi citado para rebater os críticos, já que o volante conquistou títulos como Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Além de Leandro Donizete, Edson Khodor aumentou a sua carteira de clientes nas categorias de base do clube. Isso porque o empresário de Dorival também é agente de Gustavo, Daniel Ribeiro, Gregore, Gabriel Bonet e Fabrício Daniel, que atuam entre os times sub 20 e 23. Vale ressaltar que Edson Khodor já era agente do meia Lucas Lima antes de o treinador retornar ao clube, na metade de 2015.