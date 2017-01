Produtividade foi o tema principal da reunião sobre Ronaldinho

Redação Bem Paraná, com informações do Uol

18/01/17 às 18:50 - Atualizado às 18:58 Redação Bem Paraná, com informações do Uol

Assis e Ronaldinho (foto: Reprodução/Facebook/RonaldinhoOficial)

Representantes do Coritiba estiveram reunidos na noite de terça-feira (dia 17) com Assis, irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho. O presidente do clube paranaense, Rogério Bacellar, e o diretor de relações internacionais do clube, Juliano Belletti, estiveram na casa de Assis, no Rio de Janeiro.

A conversa tratou mais da questão “produtividade” do que o tema “marketing”, segundo relato do jornalista Napoleão de Almeida, no site Uol. “Eles ficaram de nos apresentar um projeto similar ao que foi feito no Atlético Mineiro”, disse o vice-presidente do Coritiba, José Fernando Macedo, para o Uol.

No Atlético Mineiro, de 2012 a 2014, Ronaldinho tinha um salário fixo de R$ 300 mil e várias cláusulas de bonificação por produtividade (como gols, assistências e vitórias). Em alguns momentos, chegou a receber R$ 900 mil por mês. No clube mineiro, o jogador também ganhou comissão com a venda de camisas, um acréscimo de R$ 160 mil por 4% sobre o valor total.

A proposta planejada pelo Coritiba é semelhante, com o mesmo salário de R$ 300 mil e cláusulas de produtividade. Além disso, o jogador receberá bonificações caso o clube tenha aumento de bilheteria, no número de sócios, na venda de camisas e nos espaços publicitários.

Em entrevistas para rádios, Assis não deu detalhes sobre a conversa. “A conversa foi boa”, disse. “Conversamos sobre muitas coisas. Mas não foi feita nenhuma proposta, nada disso”, declarou.

Ronaldinho, 36 anos, não joga desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense. Ele disputou nove jogos no clube carioca (sem marcar gols ou fazer assistências). Naquele mesmo ano, o jogador atuou pelo Querétaro, do México, com 29 partidas e oito gols.