Cursos no Museu Alfredo Andersen

(foto: Divulgação/ Museu Alfredo Andersen)

O Museu Alfredo Andersen abre no dia 10 de fevereiro as inscrições para cursos no 1º semestre de 2017 no Ateliê de Arte. Os cursos são de Desenho, Pintura e Cerâmica. As aulas acontecem uma vez por semana e têm início no dia 6 de março. Os interessados devem se inscrever diretamente no museu. São 20 vagas por curso.



No curso de Cerâmica, caso seja iniciante, o aluno poderá aprender como elaborar suas peças e projetos. Já no nível avançado, começará a desenvolver sua linguagem pessoal, aperfeiçoar as técnicas de construção e esmaltação – aplicação engobe – e produção.



Ao optar pelo curso de Pintura, o aluno terá a oportunidade de conhecer técnicas diferentes na linguagem pictórica, como a acrílica sobre tela, aguada e meios mistos (acrílica com carvão, óleo, tintas naturais), além de promover o discurso crítico, noções de história da arte e o desenvolvimento de uma proposta pessoal.



O curso de Desenho ensina a utilizar técnicas como o grafite, carvão e nanquim. O aluno tem a oportunidade de compreender a construção do desenho de observação em relação à proporção, perspectiva, luz e sombra, e ainda explorar a criatividade em exercícios que estimulam a criação artística.



Para fazer a inscrição é preciso ter 16 anos ou mais (adolescentes devem ser acompanhados pelos pais ou responsáveis no dia da matrícula) e levar uma fotocópia da carteira de identidade e uma do comprovante de residência. Não serão aceitos documentos originais. Para facilitar o atendimento, serão entregues senhas a partir das 7h.



SERVIÇO: Atelier de Arte do Museu Alfredo Andersen.



Cursos: Cerâmica, Pintura e Desenho.



Inscrições: 10 de fevereiro de 2017, a partir das 7h.



Local: Museu Alfredo Andersen.



Informações: (41) 3222-8262 - (41) 3323-5148.



Vagas: 20 por curso.