SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs detetives das animações da Pixar, estúdio por trás de desenhos como "Toy Story", "Procurando Nemo" e "Carros", podem comprovar suas teorias sobre as ligações entre os filmes num vídeo que acaba de ser divulgado pelo estúdio. Jessie, por exemplo, a vaqueira que faz par romântico com Woody em "Toy Story 2", de 1999, volta a aparecer em "Monstros S.A.", lançado dois anos depois, como um brinquedo no quarto de uma das criancinhas assombradas. Uma lambreta usada pelo vilão de "Ratatouille" também aparece enferrujada no ferro velho habitado pelo robozinho de "Wall-E". O personagem-título de "O Bom Dinossauro", de 2015, também primeiro apareceu como um dos brinquedos de "Monstros S.A.". No total, o estúdio confirma coincidências em 14 de seus filmes, confirmando a suspeita de fãs das produções.