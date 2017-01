Um brasileiro resolveu fazer uma homenagem à atriz pornô Mia Khalifa e acabou tatuando o rosto da celebridade. A imagem da tattoo foi postada em uma rede social e chegou ao conhecimento da atriz. Ela, contudo, não reagiu como o brasileiro provavelmente esperava.

Em seu perfil, Mia repostou a publicação do fã e disse que ele era um "idiota" por ter feito isso. Não bastasse, ainda detonou o desenho de seu rosto.

"Primeiramente e antes de tudo, você é um idiota. Segundo, minhas sobrancelhas estão desalinhadas. Terceiro, em que tipo de promoção 2 por 1 você fez essa tatuagem? Parece que eu me arrastei nas profundezas do inferno com esse nariz. Que tipo de imbecil iria marcar permanentemente seu corpo assim? Isso não é legal! Você é um idiota! Boa sorte ao tentar explicar isso para alguém que no futuro seja importante para você. Iiota", escreveu ela.