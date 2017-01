Nome do carro rosa de 'Os Simpsons' é revelado após 28 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores mistérios do mundo da animação foi revelado: o nome do carro usado pela família Simpson. Trata-se de um imaginário Plymouth Junkerolla 1986, sedã de origem americana que teria sido produzido na Croácia. O carro, que jamais existiu no mundo real, teve seu nome citado no episódio mais recente de "os Simpsons" ("Pork and Burns"), que foi ao ar na TV americana na semana passada. A revelação de sua "origem croata" foi feita em um episódio antigo, quando o sedã cor-de-rosa sofreu um de seus vários acidentes. O Junkerolla teria sido montado a partir de peças descartadas de tanques soviéticos. Os carros da Plymouth surgiram em 1928. A marca, que fazia parte do grupo Chrysler, teve suas atividades encerradas em 2001. O automóvel dirigido por Homer e Marge lembra um modelo real da Plymouth: o Valiant produzido nas décadas de 1970 e 1980. Transmitido pelo canal Fox desde 1989, "Os Simpsons" está em sua 28ª temporada e tem mais duas confirmadas pela emissora americana.