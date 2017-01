São Paulo vê time espanhol ficar muito perto de Calleri

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sonho da torcida são-paulina parece ter ficado mais difícil de se concretizar. Os representantes do Las Palmas, da Espanha, tiveram uma reunião com o pai do jogador, Guillermo, e com o estafe do atacante para definir a negociação. A tendência é que a transação seja fechada até o fim desta semana. O jogador não estava disposto jogar pelo clube espanhol e gostaria de voltar ao São Paulo. No entanto, ele foi convencido por seus empresários. Neste aspecto teve papel importante também o ex-jogador argentino Miguel Ángel Brindisi, que foi treinador do Las Palmas e ajudou a mostrar para Calleri a importância de permanecer na Europa neste momento. Depois de investirem pesado para tirá-lo do Boca Juniors no ano passado, os empresários responsáveis por gerenciar a carreira do jogador não gostariam de vê-lo retornar ao Brasil nesta temporada. Por outro lado, o jogador estava disposto a voltar para o São Paulo. Ele já tinha avisado a diretoria do São Paulo que esperava definir o seu futuro até esta sexta-feira. Caso não chegasse a um acordo com algum clube europeu, acertaria com o time paulista. Para fechar o elenco de 2017, Rogério Ceni espera a contratação de um centroavante. Destaque no clube em 2016, Calleri era o principal candidato. Apesar de ter jogado apenas seis meses no clube, ele fechou a temporada 2016 como artilheiro, com 16 gols, em 31 partidas. Na Inglaterra desde o segundo semestre do ano passado, o argentino, de 23 anos, ficou muito longe de repetir o sucesso. Pelo West Ham, ele disputou apenas 11 jogos -sendo dois pelo sub-23- e não marcou nem um gol sequer.