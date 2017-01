Ponte Preta confirma acerto com Lucca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta confirmou nesta quarta-feira (18) o acerto com o atacante Lucca, do Corinthians, por empréstimo até o fim de 2017. Para concretizar o negócio, o jogador de 26 anos é aguardado no clube de Campinas para realizar exames médicos. Caso seja aprovado passa a integrar o elenco da equipe. Lucca ganhou destaque na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2015 com o Corinthians. Ele fez gols decisivos e ganhou a confiança do técnico Tite. Revelado pelo Palmas, do Tocantins, teve passagens pelo Criciúma, Chapecoense e Cruzeiro. Pela equipe corintiana ele fez 59 jogos e marcou 12 gols.