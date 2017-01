Maia busca apoio do PSD

Após o PCdoB oficializar apoio à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, na próxima segunda-feira, o deputado vai se reunir com parlamentares do PSD para discutir a adesão à sua campanha. A tendência é que o partido feche apoio a recondução de Maia.

O novo líder do PSD na Câmara em 2017, deputado Marcos Montes (MG), promoverá o encontro para que Maia converse diretamente com a bancada sobre o espaço que oferecerá ao partido na Mesa Diretora e as possíveis relatorias que serão destinadas aos deputados do PSD. “Não quero que ele fale só para mim, quero que ele diga para toda a bancada”, disse Montes.

O parlamentar já conversou com Maia por telefone, mas não revelou qual espaço foi oferecido ao PSD. O partido pleiteia o comando da terceira ou da quarta-secretaria da Câmara. Montes espera anunciar a posição do partido entre terça e quarta-feira. Até o momento, não houve contato com o outro candidato do Centrão, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO).

Oficialmente, a liderança da sigla será exercida até o final do mês por Rogério Rosso (DF), mas Montes obteve o aval da cúpula do partido para conduzir as negociações relacionadas à eleição da Mesa Diretora da Câmara.