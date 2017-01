Empresa é obrigada a proteger dados, diz consumidor

Na opinião de 70% dos ciconsumidores a da responsabilidade de proteger e garantir a segurança dos dados cabe às empresas e apenas 30% da responsabilidade a si mesmos. Contudo, menos de um terço (29%) dos consumidores acredita que as empresas estejam levando a sério a proteção de seus dados. O estudo verificou que o uso fraudulento de informações financeiras afetou 21% dos consumidores, com outros tendo vivenciado uso fraudulento em suas informações pessoais (15%) e roubo de identidade (14%). Mais de um terço (36%) daqueles que foram vítimas de violação atribui isso a um site fraudulento.



A constatação ocorre conforme os consumidores se tornam cada vez mais temerosos de que seus dados sejam roubados, com 58% acreditando que isso irá acontecer com eles no futuro. Mais de 4,8 bilhões de registros de dados foram expostos desde 2013, sendo o roubo de identidade o principal tipo de violação de dados, correspondendo a 64% dessas violações.



Os dados são de uma pesquisa realizada com os 9.000 consumidores entrevistados na Austrália, Benelux, França, Alemanha, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Índia, Japão, Reino Unido, Brasil e Estados Unidos.



Apesar de estarem mais cientes das ameaças a que estão expostos on-line, somente um em cada dez consumidores (11%) acredita que não existam por aí aplicativos ou sites que representam maiores riscos a eles e, como resultado, eles não estão mudando de comportamento. Dos entrevistados, 80% usam mídias sociais, apesar de 59% acreditarem que essas redes representam um grande risco, 87% utilizam serviços bancários on-line ou móveis, com 34% acreditando que esses serviços os deixam vulneráveis a criminosos cibernéticos.



Os consumidores também estão mais propensos a comprarem durante períodos comerciais intensos como Black Friday e Natal (2% de aumento nas lojas on-line contra -2% de decréscimo nas lojas físicas), apesar de 21% admitirem que a ameaça de crimes cibernéticos aumenta muito durante esses períodos.

CONFIANÇA DETERMINA COMPRA

A falta de confiança do consumidor pode existir devido à falta de medidas fortes de segurança que são implementadas pelas empresas. Entre os serviços bancários on-line, as senhas ainda são o método mais comum de autenticação, usado por 84% dos serviços bancários on-line e 82% dos serviços bancários móveis, ficando a segurança de transações mais avançadas em segundo lugar para ambos (50% e 48%, respectivamente). Soluções como a autenticação de dois fatores (43% on-line e 42% móveis) e criptografia de dados (31% on-line e 27% móvel) vêm logo em seguida.

Resultados semelhantes podem ser vistos no âmbito comercial, com apenas 25% dos entrevistados que utilizam contas comerciais afirmando que autenticação de dois fatores é utilizado em todos os seus aplicativos e páginas web, e em mídias sociais, com apenas 21% utilizando a autenticação para todas as plataformas. Apenas 16% de todos os entrevistados admitiram possuir total compreensão de o que é criptografia de dados e o que ela faz.



Os consumidores claramente decidiram que estão preparados para correr riscos quando se fala em sua segurança, mas se algo de errado acontece, eles põem a culpa nas empresas, disse Jason Hart, Diretor de tecnologia e proteção de dados da Gemalto. O consumidor moderno dá ênfase à conveniência e espera que as empresas lhe ofereçam isso ao mesmo tempo que também mantêm seus dados protegidos. Com a ameaça iminente de ações legais contra as empresas por parte dos consumidores, um processo educativo se faz claramente necessário para mostrar aos consumidores os passos que eles devem dar para protegerem seus dados. Implementar e educar a respeito de protocolos avançados, como a autenticação de dois fatores e as soluções de criptografia, deverá mostrar aos consumidores que a proteção dos seus dados está sendo levada bem a sério.

ONDE OS CONSUMIDORES VEEM O MAIOR RISCO

80% - usam mídias sociais

59% - acreditarem que essas redes representam um grande risco

58% - acreditam que serão alvo de rouvo de dados financeiros

87% - utilizam serviços bancários on-line ou móveis

36% - afirmaram que tiveram os dados violados

34% - acreditando que esses serviços os deixam vulneráveis a criminosos cibernéticos

15% - afirmaram ter sido alvo de uso fraudulente de dados pessoais

14% - tiveram a identidade roubada

11% - acredita que não existam aplicativos ou sites que representam maiores riscos a eles

29% - dos consumidores acreditam que as empresas estão preocupadas com a segurança dos dados de seus consumidores