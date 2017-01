Presos começam a ser transferidos após cinco dias de rebelião no RN

LEANDRO MACHADO, AVENER PRADO E FERNANDA PEREIRA NEVES NATAL, RN (FOLHAPRESS) - O governo do Estado do Rio Grande do Norte iniciou na noite desta quarta (18) a transferência de presos do presídio de Alcaçuz, região metropolitana de Natal. Ao todo, 220 detentos apontados como membros da facção Sindicato do Crime estão sendo levados para o presídio estadual de Parnamirim.

Os ônibus com os presos começaram a sair da penitenciária por volta das 19h30 (horário de Brasília) após um protesto de mulheres dos detentos tentar impedir a passagem dos veículos. Elas chegaram a montar uma barricada com fogo. Policiais deram tiros de advertência para dispersar o grupo. Para permitir a transferência, o governo do Estado removeu 220 presos que estavam no presídio de Parnamirim, que serão divididos entre Alcaçuz e a cadeira pública Raimundo Nonato. Todas as transferências deverão ser concluídas ainda nesta quarta-feira.

Simultâneo à entrada do Batalhão de Choque no presídio e às transferências, foram registrados ataques a ônibus pelas ruas de Natal. Foram cinco incêndios, sendo quatro ônibus e um carro do governo do Estado. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o fogo que atingiu o carro foi descartado como um ato de represália ordenado por presos. Os outros quatro ataques estão sendo apurados, mas, segundo a pasta, há indícios de que tenham sido ordenados por membros do Sindicato do Crime, contrários às transferências.

A frota de ônibus da cidade está sendo recolhida e o policiamento nas ruas está reforçado desde terça (17), afirmou a secretaria. O setor de inteligência da polícia também está trabalhando no caso. Os problemas na unidade começaram no último sábado (14), quando um confronto entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Sindicato do Crime deixou ao menos 26 mortos. Na segunda (16), o presídio voltou a ficar fora de controle, situação que permanecia até a tarde desta quarta.