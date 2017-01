Clube de descontos fecha parceria com moteis

Com a chegada de um novo ano, chegam também novas promessas, novas oportunidades e, porque não, novos amores. Para esses novos amores, e claro, para os casais que já estão juntos há muito tempo, porque não esquentar a relação e aproveitar a oportunidade que o MyVipClub anuncia para janeiro?! O primeiro site brasileiro de cupom decidiu investir nas parcerias pensando no coração: afinal o amor é lindo!



Quem disse que o amor de verão fica na praia e não sobe a serra? O MyVipClub conseguiu uma parceria muito legal com dois dos melhores motéis de Curitiba: o Luna Blu e o Merengue. Cupons de desconto, de 15% e 20%, para os casais que querem investir no romantismo. "Queremos que nossos clientes e parceiros entendam que para o MyVipClub se existe demanda, existe uma boa parceria e bons cupons promocionais. Estamos abertos a todos os comércios que tenham boas estratégias de marketing para atrair e beneficiar seus clientes", explica a CEO Founder, Mayara Campelo. Outra novidade desse mês no MyVipClub também é o desconto de 50% com a Depillare.

CURITIBA ABRE MERCADO

Curitiba foi a porta de entrada do MyVipClub no mercado nacional. O portal disponibiliza cupons de parceiros gratuitamente e sem burocracia. "Nossa ideia é que os consumidores utilizem os cupons nos estabelecimentos da cidade, sem restrições. No MyVipClub, basta acessar, clicar, baixar ou imprimir e usar! Nosso conceito é simples, somos uma evolução dos sites de compra coletiva, um modelo que já perdeu bastante espaço. Não exigimos qualquer cadastro! Queremos que o consumidor apenas acesse e utilize o cupom. Somos uma plataforma, startup que conecta o comerciante ao consumidor de maneira fácil e direta", explica a CEO Founder, Mayara Campelo.

BIBLIOTECA DE APPS

O filho sem fila

O aplicativo foi idealizado e desenvolvido em 2013 por empreendedores de São Paulo, o Filho sem Fila é o primeiro aplicativo a proporcionar segurança e agilidade a alunos, pais e equipes escolares na saída de alunos. Atualmente atende escolas de todo o País, com mais de 100 instituições. Está presente em mais de dez Estados brasileiros e 30 cidades, nas quais promove a economia de 30 horas/ano para cada pai que utiliza o sistema diariamente. São mais de 30 mil alunos e 50 mil pais ou responsáveis usuários do sistema. Mais de 30 mil alunos são beneficiados e 50 mil pais e responsáveis utilizam a plataforma gratuitamente.

BIZARRICE NA REDE

Capacete em 360 graus

Uma startup carioca desenvolveu um protótipo de capacete que filma em 360 graus. A equipe da empresa UView360 utilizou impressora 3D para criar as peças. Equipamento conta com 15 câmeras e é considerado o mais evoluído do mundo para produção de vídeos em realidade virtual.