Dr. Botica retoma programação

Capuchinho e o Lobo (foto: Divulgação)

O Teatro Dr. Botica reinicia nesta semana a sua programação de peças infantis com a apresentação do espetáculo de bonecos As infindáveis versões do Capuchinho e do Lobo Mau. Na peça, o ator Evaldo Barros parte do conto tradicional de Charles Perrault para apresentar de várias maneiras a mesma história. O espetáculo fica em cartaz de hoje a domingo, com três sessões diárias, às 13, 15 e 17 horas.



Na próxima semana — de 26 a 29 de janeiro —, o Teatro Dr. Botica apresenta a peça Ce. Doce.Ce, da companhia Da Caixola – Teatro de Caixa Ambulante. Livre adaptação do famoso conto A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Cristian Andersen, o espetáculo conta a história da menina Dulce, uma vendedora de bombons.



SERVIÇO:

Teatro de Bonecos Dr. Botica (Av. Sete de Setembro, 2775, Shopping Estação)

As infindáveis versões do Capuchinho e do Lobo Mau, da Cia Evaldo Barros.

Quando: De hoje a domingo, com sessões às 13h, 15h e 17h.

Classificação: 4 anos

Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50.