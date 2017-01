Taj Bar faz homenagem ao DJ Kojake

Nesta semana, o Taj Bar Curitiba promove uma festa mais do que especial em homenagem ao músico, compositor e produtor Felipe Kojake. O artista fez parte da equipe da casa por mais de 10 anos como DJ residente e faleceu na última semana. O evento acontece hoje e conta com apresentações dos DJs Chuva, Murillo Mongelo, Rafael Araújo, Christ Sperandio e Giovani Lufrani.



Amanhã, a Shed Western Bar Curitiba recebe o show nacional de Lauana Prado. A cantora nascida em Goiânia (GO) é uma das revelações da música sertaneja. Os valores de entrada para esse show custam R$ 30 (feminino) e R$ 60 (masculino) até as 23h30.

SERVIÇO:

Quintaj Especial Tributo Kojake

Onde: Taj Bar | Rua Bispo Dom José, 2302, Batel

Quando: Hoje, a partir das 17h

Preços: Antes das 20h: R$5 (feminino) e R$9 (masculino)

Depois das 20h: R$9 (feminino) e R$16 (masculino)