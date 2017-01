Dois filmes “de Oscar” estreiam hoje em Curitiba

Emma Stone e Ryan Gosling: o casal de La La Land (foto: Divulgação)

LA LA LAND É UMA ODE À NOSTALGIA

La La Land – Cantando Estações é um musical. O nome seria suficiente para deixar isso claro. Se não, qualquer um dos trailers. Em última instância, a primeira sequência do filme, ambientado em Los Angeles – o “la” do filme pode ser a sexta nota musical e também as iniciais de Los Angeles. Em meio a um engarrafamento em uma das highways da cidade, motoristas param tudo que estão fazendo para sair cantando e dançando por aí. A música gruda. Mais musical que isso é impossível.

La La Land – Cantando Estações também é um romance. Tem tudo lá: o encontro dela com ele, o desencontro, o reencontro, a paixão, a ruptura, a reviravolta e o desfecho. Um enredo típico de romance, que no caso gira em torno do casal Mia Dolan (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling). Ela sonha em ser uma atriz, mas trabalha como barista numa cafeteria dos estúdios da Warner. Ele sonha em ter um clube de jazz, mas trabalha fazendo bicos como pianista aqui e ali – e reclama que o jazz puro está morrendo. Com Mia e Sebastian acontece o que acontece com os casais em musicais-romances: eles se encontram, eles se desencontram, eles se reencontram, eles se apaixonam, etc, etc…



Então qual seria seu diferencial? A maneira com que é contado. Damien Chazelle, que assina o roteiro e também dirige o filme, faz da história uma ode de louvor aos musicais de Hollywood dos anos 50 e 60 e também uma ode de amor ao jazz. A condução de Chazelle transformou o musical-romance num papador de prêmios. Foram sete vitórias no Globo de Ouro na última segunda-feira, um recorde. Mais 11 indicações ao Bafta, o “Oscar” inglês. E possivelmente muitas indicações ao Oscar.



La La Land tem como outro mérito a direção de Chazelle em relação ao que fazer com Ryan Gosling, um ator “de expressão constante” – ou seja, a expressão dele não muda cena após cena. Entre uma constante expressão e outra, Gosling mostra que sabe cantar, dançar e convence ao piano. Isso o levou a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Ator Comédia/Musical. Emma Stone, por sua vez, brilha por si só. É sua presença que impede o espectador que não gosta de musical de ir embora a partir do 8º minuto deste filme, que estreia oficialmente em Curitiba hoje. Emma, aliás, também ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz.



La La Land é, como dizem os críticos norte-americanos, um filme do tipo que não se faz mais. Não à toa. Nos tempos de conectividade, coisas cada vez mais rápidas, selfies, músicas-descartáveis, cantores produzidos e o “aqui-e-agora”, é cada vez mais raro fazer filmes que louvem a nostalgia.



Michelle Williams e Casey Affleck: casal de Manchester





MANCHESTER À BEIRA-MAR É UM DRAMALHÃO

Um aviso acerca do filme Manchester à Beira-Mar, que estreia hoje em Curitiba. A cidade do filme não é a inglesa Manchester, uma das mais importantes do país, com 440 mil habitantes, uma região metropolitana com 3 milhões de habitantes, dois times de futebol famosos, uma banda famosa (Oasis) e que não fica à beira do mar. Trata-se de Manchester-by-the-Sea, no estado de Massachusetts (Estados Unidos), que tem uns 5 mil habitantes (quase 100 vezes menos que a cidade inglesa) e fica à beira-mar. A relevância da cidade tem um certo peso na trama.

A cidade famosa do estado de Massachusetts é Boston, com 650 mil habitantes. É nela que vive Lee Chandler (Casey Affleck), um cara que trabalha como o equivalente no Brasil ao “marido de aluguel”. Faz uns reparos elétricos aqui, outros de encanamento ali, ganha uns trocados. Mora sozinho. A vida dele muda quando seu irmão mais velho, Joe (Kyle Chandler), morre repentinamente. Como aparentemente é o único parente maior de 21 anos vivo, Lee tem que ir à pequena Manchester e cuidar de coisas como o funeral, o testamento e o filho de Joe, Patrick (Lucas Hedges), de 16 anos.



Mas como fazer isso? A personalidade de Lee é jus de se fazer um trocadilho com a cidade de Boston. Ele não se dá bem com ninguém. Nem mesmo com o sobrinho. Lee nem sempre foi assim. Anos antes, tinha um relacionamento amigável com Patrick quando o jovem era uma criança e os três – menino, pai e tio – navegavam, pescavam e faziam piadas com tubarões. Contudo, as coisas mudaram. Para piorar, Manchester não apenas representa para ele um número menor de oportunidades de emprego, mas também traz lembranças ruins.



Manchester à Beira-Mar tem uma narrativa lenta e entrecortada. Combina com o personagem vivido por Casey Affleck – e pelo qual ele ganhou um Globo de Ouro como melhor ator de drama. Lee, aquele que não se dá bem com ninguém, parece nunca querer seguir em diante com a vida, a despeito das oportunidades que pululam à sua frente. Sendo essa a intenção do diretor Kenneth Lonergan, acertou em cheio. Affleck se tornou o carro-chefe de um filme que teve outras quatro indicações ao Globo de Ouro — melhor filme, diretor, roteiro e atriz coadjuvante (Michelle Williams). Não venceu mais nenhum. Na categoria de melhor filme dramático perdeu para Moonlight: Sob a luz do luar, que estreia em Curitiba apenas em fevereiro. Mesmo assim, deve aparecer bem cotado nas casas de apostas para o Oscar. Afinal, Manchester à Beira-Mar é um dramalhão familiar daqueles. Kramer vs Kramer, outro dramalhão familiar, venceu o Oscar.