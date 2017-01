Bourbon chega a Vitória

A praia de Camburi é uma das atrações turísticas da capital capixaba (foto: Divulgação)

A Bourbon Hotéis & Resorts começou o ano expandindo seus limites à Vitória (ES), reforçando o portfólio de hotéis na Região Sudeste do país. Em fevereiro, a capital capixaba recebe o Bourbon Vitória Residence Hotel, com um conceito de praticidade de um residencial de negócios e lazer e a sensação de bem-estar encontrada em condomínios, além da já reconhecida qualidade e conforto dos serviços da Rede Bourbon.



Localizado de frente para o mar, na Praia de Camburi, uma das mais famosas da capital do Espírito Santo, a unidade permite contemplar uma linda vista da varanda. O Jardim da Penha é um bairro nobre e central, conhecido pela jovialidade e diversidade, e reúne atrações e passeios para todos os perfis e idades. São inúmeros bares, restaurantes, lojas e comércios de todos os tipos. O empreendimento está próximo ao Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar Salles e aos shoppings Jardins e Vitória, além de pontos turísticos, como a Praça dos Namorados, Parque Nacional Municipal Von Schilgenc, Parque Municipal Pianista Manolo Cabral, Parque Pedra da Cebola, Praia Curva da Jurema e a Pedra da Ilha do Boi.



Para José Ozanir Castilhos, Diretor Regional da Bourbon Hotéis & Resorts, chegar à Vitoria foi um grande passo nos planos de expansão da Rede Bourbon. “Iniciamos 2017 consolidados na Região Sudeste, com mais uma unidade para administrarmos. Já temos expertise neste segmento com nosso Residence no Rio, em um ótimo endereço na Barra da Tijuca”, destaca.



Adriana Cardoso, Diretora de Marketing e Produto, complementa que além da expansão, é possível notar o interesse das pessoas por esta categoria. “Muitos hóspedes procuram estadias de longa permanência e utilizam ferramentas de busca para localizar boas opções de locação em sites bastante conhecidos hoje em dia. Quando disponibilizamos um produto que oferece conforto e bem-estar, aliado a serviços hoteleiros reconhecidos, nos tornamos bastante competitivos.”



Serão 141 apartamentos divididos em 7 categorias, que aliam requinte a uma decoração aconchegante, com varanda para apreciar a vista do mar. Equipados com ar condicionado, TV a cabo, acesso à internet Wi-Fi, minibar, secador de cabelos e cofre eletrônico.



Na gastronomia, os hóspedes têm como opções o Restaurante Arquipélago, aberto diariamente para café da manhã, almoço e jantar, que oferecerá o melhor da culinária nacional. Já o Bar, localizado dentro do Restaurante, é o ambiente ideal para um descontraído happy hour e para saborear drinques e petiscos variados.



O Bourbon Vitória conta com um espaço para eventos com estrutura completa e serviços personalizados. São 4 salas com capacidade para até 470 pessoas, simultaneamente. Com equipamentos modernos e uma equipe especializada, a estrutura será preparada para receber eventos de pequeno e médio porte, com total eficiência.



Na área de lazer, os hóspedes contam com piscina na cobertura, também com uma linda vista para o mar e convênio com uma moderna academia de ginástica cortesia para hóspedes, localizada a poucos metros do residencial. Outras facilidades para tornar a estadia ainda mais agradável são o Room Service 24h, o Business Center e o estacionamento.

SERVIÇO:

Bourbon Vitória Residence

Av. Dante Michelini, 435 – Praia de Camburi, Vitória (ES)

www.bourbon.com.br

NOVIDADE



O navio Silver Spirit





CRUZEIROS DE CARNAVAL PELO BRASIL

A linha italiana de cruzeiros de luxo Silversea oferece uma oportunidade mais que especial com a passagem do Silver Spirit no período do Carnaval pelo Brasil. A marca disponibiliza um mesmo roteiro, mas com as opções de realizá-lo por menos dias, de acordo com a preferência do cliente. Um deles, o mais longo, o navio sai de Buenos Aires, segue por vários portos brasileiros, chegando na Capital de Barbados, Bridgetown depois de 18 dias. A outra opção é embarcar no Rio de Janeiro, durante o Carnaval, e também descer em Bridgetown, após 12 dias a bordo. O cruzeiro promete agitar ainda mais a folia, onde os viajantes poderão desfrutar de todo o luxo e requinte que a Silversea proporciona aos seus hóspedes, como faz em todos os lugares do mundo.



VIAGENS

Buenos Aires - Portos do Brasil - Bridgetown

20 de Fevereiro de 2017

- Silver Spirit, 18 dias (Voyage: 5704). O ponto de partida será em Buenos Aires (Argentina), com paradas no Rio de Janeiro (durante o Carnaval), seguindo para Bahia, Natal, Fortaleza e chegando em Bridgetown (Barbados) em 10 de março. Preço por pessoa, a partir de R$ 7.850,00.

Brasil - Bridgetown

26 de Fevereiro de 2017

- Silver Spirit, 12 dias (Voyage: 5704S). Roteiro tem início no Rio de Janeiro e segue para Búzios no Carnaval. Após a folia, o cruzeiro diminui o ritmo e segue para o nordeste brasileiro, passando pela Bahia, Natal e Fortaleza. O roteio se encerra em Bridgetown (Barbados) no dia 10 de março. Preço por pessoa, a partir de R$ 5.150,00.

NOTA

Marina Boat Day

A 3ª edição da Marina Boat Day acontece neste sábado, 21, na ilha de Bimbarras, na Baia de Todos os Santos, em Salvador. O evento promovido pela Marina Boat deve reunir mais de 200 embarcações de diversos portes e conta com o patrocínio da consagrada marca italiana de iates de luxo Azimut Yachts. Entre as atrações destaque para o show em palco flutuante com a cantora Carla Visi e a Banda Simpatia. “As belezas naturais da Bahia aliadas ao potencial de navegação são alguns dos fatores que têm contribuído para despertar o olhar para o mercado náutico na região. Não apenas ao seu desenvolvimento no que diz respeito à infraestrutura, mas também para a realização de festas como essa. Assim como em outras regiões buscamos através de eventos a aproximação com o público que se identifica com a Azimut Yachts e preza por qualidade e a excelência italiana presentes em nossos produtos”, diz o diretor comercial da Azimut Yachts Francesco Caputo. O evento começa a partir das 10 horas da manhã e segundo previsões deve acontecer o fenômeno da maré morta. A exemplo das edições anteriores realizadas na Coroa do Limo de Itaparica e na Ilha da Matarandiba, o cenário é totalmente rodeado pela Mata Atlântica. Fica próximo às ilhas de Maria Guarda e Bom Jesus. Mais informações sobre o evento: https://www.facebook.com/lojamarinaboat

