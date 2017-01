Paraná registra superávit de 65,8%

O Paraná registrou superávit de US$ 4,079 bilhões na balança comercial entre janeiro e dezembro de 2016, um crescimento de 65,8% no valor na comparação com o mesmo período do ano de 2015. Os destaques das exportações paranaenses foram as vendas para a China, Argentina, Estados Unidos e Holanda. Os dados são do relatório Desempenho do Comércio Exterior Paranaense de Dezembro de 2016, formulado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) com base em informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

As exportações paranaenses tiveram crescimento de 1,8% em todo o ano de 2016, o que representa US$ 15,171 bilhões. O relatório aponta que do total de exportações, 58,1% referem-se ao grupo de produtos do complexo soja, além de carnes e material de transporte. Somente no mês de dezembro de 2016, as vendas externas de produtos paranaenses foram de US$ 1,250 bilhão, alta de 21,7% na comparação com novembro e crescimento de 10,2% no comparativo com o mesmo mês de 2015. A China continua sendo o principal país que compra produtos paranaenses.

Já as importações caíram 10,9% em comparação com o ano retrasado e registraram a cifra de US$ 11,093 bilhões no ano passado. No último mês do ano, entretanto, houve crescimento nas compras externas de 1,7%, com movimentação de US$ 958,4 milhões, o que representa alta de 30,2% em relação a dezembro de 2015.