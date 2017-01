Início de ano tem milhares de vagas de emprego em Curitiba

Rede Abbraccio abre as portas em fevereiro e seleciona empregados até o dia 27 (foto: Divulgação)

Em fevereiro a rede de restaurantes Abbraccio Cucina Italiana abre suas portas em Curitiba. Com isso, a rede oferece 100 oportunidades de trabalho para cargos de recepcionistas, atendentes de mesa e de bar e auxiliares de cozinha e de limpeza. O processo de contratação acontece até 27 de janeiro, das 9 às 15 horas, e os interessados devem comparecer ao Sine Curitiba, na Rua Pedro Ivo, 744, no centro da capital.

Esta é uma das oportunidadades de trabalho neste começo de ano na Capital. O site do Sine Nacional trazia ontem mais de 30 mil ofertas de emprego para Curitiba. Tradicionalmente, o início de ano é um momento de grande procura por emprego e também quando muitas empresas fazem suas seleções, como a rede Abbraccio.

Para trabalhar na Abbraccio, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, serem estudantes universitários ou com ensino médio/técnico completo, e que tenham disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência anterior. Há oportunidades destinadas também a pessoas com deficiência e jovens aprendizes.

Outra empresa que busca por colaboradores neste mês é a BTCC Conexão Cliente, empresa do grupo Oi, que está selecionando agentes de televendas para sua unidade em Curitiba. Ao todo, são mais de 250 vagas para início imediato, após a conclusão do processo seletivo. Os candidatos não precisam ter experiência profissional, desde que sejam maiores de 18 anos, tenham ensino médio completo, conhecimento básico em informática e disponibilidade para trabalhar nos períodos vespertino e noturno, em turnos que variam de 4h10 até 6h20. A empresa também está contratando Pessoas com Deficiência.

Desemprego — O desemprego terminou o ano passado atingindo cerca de 12,1 milhões de pessoas em todo o País, o que equivalia a 11,9% de pessoas desocupadas no trimestre móvel encerrado em novembro. A taxa de desocupação e o contingente de pessoas eram naquele período os mais altos da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 .