NACIONAL Instabilidade pelo Sudeste, sol e calor no Sul; temporais em RO, MA, PI, CE e MT ESTADO DE SP Dia de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com maior volume no Vale do Paraíba SÃO PAULO Quinta-feira com pancadas de chuva durante todo o dia Mín.: 19ºC Máx.: 25ºC Lua minguante