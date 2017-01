Balada em Curitiba pode durar só até as 2 horas

Greca na reunião com o setor de bares e restaurantes (foto: César Brustolin/SMCS)

Uma proposta feita durante encontro do setor de bares e restaurantes de Curitiba com a Prefietura, pode fazer com os estabelecimentos tenham um horário limite para ficarem abertos. Segundo a proposta, o fechamento seria às 2 horas, no máximo.

A reunião de quarta-feira (18) reuniu o prefeito Rafael Greca com donos de bares, restaurantes, lanchonetes e casas noturnas que funcionam na Vicente Machado, e representantes da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel). Os comerciantes apresentaram ao prefeito o projeto Nós Somos Legais, da Abrasel, que reúne estabelecimentos regularizados de Curitiba.

“Não sou contra a vida noturna, eu gosto. Mas temos que fiscalizar para evitar que aconteçam tragédias como a da boate Kiss”, disse Rafael Greca. O prefeito ouviu dos empresários sugestões para melhorar as Ações de Fiscalização Integrada (Aifus). “Não queremos atrapalhar o comércio, mas a cidade não pode ser uma anarquia. Precisamos de organização”, disse o prefeito.

Porém, parte do setor de bares e casas noturnas se pronunciou contra a medida.