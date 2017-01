Hyundai inicia as vendas do Creta

Creta chega as concessionárias a partir de R$ 72.990 (foto: Divulgação)

O SUV médio-compacto Hyundai Creta começa a ser com preços sugeridos entre R$ 72.990 e R$ 99.490.Fabricado em Piracicaba (SP), juntamente com a família HB20, o Creta chega equipado com transmissão manual ou automática, sempre com seis marchas, e motor flex 1.6 (130 cv e 16,5 kgfm a 4.500 rpm) ou 2.0 (166 cv e 20,5 kgfm a 4.700 giros). A tração é dianteira, independentemente da motorização. Desde a versão de entrada 1.6 Attitude manual (R$ 72.990), o Creta traz de série rodas de liga leve (de 16 polegadas nessa configuração), barras de teto, monitoramento de pressão dos pneus, Isofix, alarme, direção elétrica, volante ajustável em altura e profundidade, travas, vidros e retrovisores elétricos, ar-condicionado e sistema de som com Bluetooth, USB e controles no volante. A configuração mais barata tamém dispensa o tanquinho de partida a frio e traz o sistema start-stop, que desliga automaticamente o motor em paradas rápidas no trânsito para poupar combustível. A partir da versão Pulse 1.6 manual (R$ 78.290), o modelo ganha controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sensores de estacionamento traseiros. Já as configurações Pulse automáticas (R$ 85.240 com motor 1.6 e R$ 92.490 com propulsor 2.0), já a configuração de topo 2.0 Prestige automática (R$ 99.490).