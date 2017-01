O fluxo de pessoas nos shoppings brasileiros caiu 2,5% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2015, o que em termos absolutos equivale a uma queda de 9,3 milhões de visitas, conforme o índice Iflux, do Ibope Inteligência e Mais Fluxo. Ainda conforme o levantamento, o principal recuo foi na semana que antecedeu o Natal, com variação negativa de 4,1% dos dias 17 a 24 na comparação com mesmo período do ano anterior. De 1 a 8 de dezembro, a variação foi positiva, de +0,4%, e queda de 0,4% na semana seguinte. Já no final do mês, de 25 a 31, houve queda ante o mesmo intervalo de 2015, de 0,2%. O resultado repetiu a tendência de queda de outros meses de 2016.