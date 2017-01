Calendário 2017 beneficia o setor do turismo

Enquanto em alguns setores o número maior de feriados prolongados representa prejuízo, para outros é sinal de aquecimento. Segundo o Ministério do Turismo, as viagens nos fins de semana prolongados por feriados que caem na segunda, terça, quinta ou sexta-feira devem injetar R$ 21 bilhões a mais na economia em 2017.

A diretora do Hotel Continental Inn Cataratas, de Foz do Iguaçu, Manuele Fritzen, afirma que, para 2017, há uma estimativa de que o setor turístico da cidade cresça em aproximadamente 12% em comparação a 2016, com o número de feriados prolongados. “Estamos intensificando os programas de treinamento da equipe, para aprimorar o atendimento aos hóspedes, as ações comerciais e os programas que promovam a antecipação das reservas”, afirma. “Em 2017, com os feriados e o aumento da confiança do turista, esperamos recuperar o número de visitantes”.