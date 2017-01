Dia do Fusca

Entre os dias 16 e 20 de janeiro, o Shopping Jardim das Américas receberá um Preview do Encontro DNF - Dia Nacional do Fusca 2017. O público poderá conferir no Piso Térreo a exposição de cinco veículos exclusivos. Entre eles, um Fusca rosa metálico ano 1970, motor 1500, com bancos concha retrô personalizados. Também deve chamar atenção o modelo preto, com rodas EMPI Sprinstars, motor 1600 e suspensão a ar. Já do ano 1975, o Fusca vermelho sport tem mangas rebaixadas. S erá realizado o encontro oficial DNF 2017, dia 22 de janeiro, na Sociesc - BR 116, km 106,5, número 18.805.

Fim do Clio

A Renault deixou de oferecer em seu site oficial o veterano Clio, que já tinha deixado de ser fabricado na Argentina, o hatch compacto sai de cena após cerca de 20 anos de presença no país para dar lugar ao Kwid como modelo de entrada da Renault por aqui. O Kwid será lançado no Brasil por volta do segundo trimestre deste ano como o SUV de entrada da Renault, embora na essência seja um hatch compacto com carroceria alta. O Kwid será fabricado em São José dos Pinhais e com motor 1.0 12v flex Sce de três cilindros.

Ford Focus

O Ford Focus liderou o segmento de carros hatches médios no mercado brasileiro em 2016 pelo terceiro ano consecutivo. Com cerca de 29% das vendas, o modelo da Ford ficou à frente do Golf e Cruze numa categoria de veículos que tem importância estratégica por oferecer condução esportiva, motorização de alto desempenho, segurança e portfólio de tecnologias inovadoras.