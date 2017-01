História em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

O Hospital do Trabalhador, unidade hospitalar do Governo do Paraná vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, completou 70 anos de sua fundação, ontem, com uma festa que reuniu a comunidade, servidores e diretores de várias gestões. Ao comemorar sua história, o hospital projeta a ampliação dos serviços à população com a incorporação da maior obra estrutural desde a inauguração, em 1947. A festa ainda teve bolo, abraço no hospital e homenagens.

O Secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, destacou que o Governo do Estado investe R$ 7,5 milhões na construção do Anexo da Mulher, cuja obra, de mais de 4 mil metros quadrados, será concluída ainda em 2017. “É a maior expansão física do hospital e vai oferecer assistência qualificada a gestantes e bebês, além de possibilitar a ampliação de serviços de urgência e emergência no hospital”, afirmou o secretário. O novo prédio permitirá a ampliação da oferta de serviços, chegando a uma estrutura de 302 leitos.

Na solenidade a Secretaria Estadual da Saúde entregou uma série de equipamentos para reforçar a retaguarda de atuação do HT. São 116 itens, como monitores multiparamétricos, cardioversores, ventiladores pulmonares, camas elétricas, entre outros, que totalizam R$ 2,1 milhões em investimentos. Atualmente, mantém o maior pronto-socorro público do Paraná e é considerado um dos melhores do país. Referência para a população de Curitiba e Região Metropolitana, realiza em torno de 230 mil atendimentos por ano.