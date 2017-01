As ambulâncias adquiridas para o Siate são todas do modelo Master Furgão, e vêm equipados com material de primeiros socorros, materiais para imunização de fratura, desfibrilador externo automático (DEA), suporte de oxigênio e outros acessórios essenciais para o atendimento de urgência e emergência. De acordo com o secretário Michele Caputo Neto, os 20 veículos vão se somar à rede Paraná Urgência, que conta também com helicópteros e ambulâncias do Samu. “É evidentemente que há uma interligação entre um bom veículo e os profissionais que atendem as vitimas. A somatória desses dois fatores acaba resultando na excelência da qualidade do serviço”, diz o comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, Coronel Juceli Simiano Junior.