Menos de uma semana após anunciar o pagamento de fornecedores e prestadores de serviço de dívidas até R$ 8 mil, a Prefeitura de Araucária agora estava quitando os débitos de até R$ 16 mil ontem. Com o planejamento realizado, desta vez foi possível pagar dívidas que vencem até o dia 20 de janeiro. Sessenta e quatro fornecedores receberão valores até R$ 16 mil; no total, são quase R$ 500 mil em pagamentos.

Dívidas acima desta quantia estão com pagamento suspenso e incluídas no plano de pagamentos instituído pela Prefeitura recentemente (decreto nº 30.689/2017) para regularizar os débitos remanescentes de 2016.

A prioridade dada ao pagamento de pequenos fornecedores deve-se ao fato de que o atraso afeta não apenas o pagamento de salários mas pode resultar até no fechamento do negócio. Buscar equilíbrio financeiro é um dos objetivos da atual gestão. Organizar o pagamento dos fornecedores foi uma das primeiras ações tomadas.

A nova administração recebeu o município com dívida vencida em torno de R$ 20 milhões e apenas R$ 5 milhões em caixa. Em poucos dias, a dívida já se aproximava dos R$ 55 milhões. Os débitos de 2017 estão sendo pagos seguindo a ordem cronológica.