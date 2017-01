Exército apreende 12,8 mil explosivos no Paraná e em SC

Mais de 12.800 explosivos, cerca de 49 mil espoletas, 26 mil metros de cordel, 23 estopins, 87 retardos, 253 armas, mais de 63 mil munições, 30 lunetas, cerca de 3700 estojos e mais de seis mil quilos de nitrato de amônia foram apreendidos em 2016 pelo Exército Brasileiro (EB), nos estados do Paraná e Santa Catarina.



Este é o resultado do balanço de apreensões do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5ª Região Militar (SFPC/5) durante as operações Rastilho II, Azoto, Dínamo IV, Vulcano e Alta Pressão III e IV.



O Exército Brasileiro, por meio da SFPC/5, realizou fiscalizações no comércio de armas e munições — que são produtos controlados, em pedreiras e clubes de tiro. Também vistoriou empresas, sendo 65 delas autuadas por irregularidades administrativas. Em uma delas o proprietário foi preso em flagrante pela Polícia Militar por posse ilegal de arma e uma outra loja foi fechada na capital paranaense por estar cometendo irregularidades administrativas.



A classificação de um produto como "controlado pelo Exército" são aqueles com poder de destruição ou outra propriedade de risco.