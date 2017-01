Buracos bloqueiam a rua Carlos Cavalcanti, no Centro de Curitiba

Trecho foi isolado: Setran orienta os motoristas (foto: Franklin de Freitas)

Uma das faixas da Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no Centro de Curitiba, ficará interditada nesta semana. Um buraco se abriu do lado esquerdo da via, quase na esquina com a Rua Presidente Faria. Na manhã de ontem equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura fazem as sondagens no local para verificar a causa do surgimentos dos buracos.

A previsão é que os trabalhos levem uma semana para serem concluídos. Um dos buracos está ao lado de um poste de energia. Equipes da Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimentação SMOP-10 vão cortar o asfalto para descobrir o tamanho da erosão e o que casou o surgimento dos buracos. Somente após este estudo será possível saber o custo do conserto e quanto tempo será necessário para solucionar o problema.