O Tribunal de Justiça do Paraná publicou na tarde desta quarta-feira (18/1) o edital para concurso de Técnico Judiciário do 1º Grau. Serão 100 vagas para o cargo, destas, 40 serão para Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba e 60 vagas para as demais Comarcas do interior do Estado.

As inscrições poderão ser feitas através do site do Tribunal de Justiça, a partir de 23 de janeiro, clicando AQUI.