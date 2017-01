O pastor Valdemiro Santiago, líder e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada de ontem, depois que o barco em que ele estava sofreu uma pane elétrica. Eles navegavam na região de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. De acordo com um comunicado publicado em uma rede social, os bombeiros receberam um chamado na noite desta terça-feira (17) de uma embarcação com três tripulantes que estava à deriva devido a problemas técnicos. Cerca de sete horas depois, os bombeiros localizaram o barco e resgataram os tripulantes, entre entre eles o pastor Valdemiro Santiago. Ninguém se feriu.

Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Santiago rompeu em 1997 com Edir Macedo para abrir sua própria denominação, a Igreja Mundial. Hoje, a igreja tem cerca de 4,5 mil templos no Brasil e em outros países. ATAQUE No começo do mês de janeiro, o pastor passou por um susto ao ser agredido com uma faca durante um culto que fazia em São Paulo. O religioso postou um vídeo, em uma cama do hospital, relatando o caso. "Estava acabando de ouvir um milagre, um testemunho. Entrou alguém por trás, não sei quem era, por trás e deu uma facada no pescoço. Ou uma navalha", disse. O agressor, Jonatan Gomes Higino, 20, foi preso em flagrante.

Paratleta paranaense estará no Big Brother Brasil 17

A Globo anunciou ontem os participantes do Big Brother Brasil 17, que começa na próxima segunda-feira (23). Cinco nomes foram divulgados no intervalo do "Vídeo Show" e outro mais tarde: a modelo e paratleta paranaense Marinalva Almeida, de 39 anos. Nascida em Santa Isabel do Ivaí, ela representou o Brasil na vela durante a Paralimpíada do Rio. Ela foi a sexta anunciada entre 13 participantes.

A primeira participante apresentada foi a advogada Vivian Amorim, 23 anos, de Manaus, que foi Miss Amazonas 2012. Depois veio o diplomata e escritor Rômulo Neves, 39 anos, de Brasília. Em seguida, a estudante e youtuber Roberta Diniz, 21 anos, de São Paulo. Os outros foram o jornalista e apresentador Pedro Falcão, 29 anos, de São Paulo, e a modelo e bacharel em direito Mayara Rodrigues, 26 anos, natural de Belo Horizonte (MG).

Depois de Marinalva, a Globo confirmou, pela ordem, o cirurgião plástico Marcos Harter, 37 anos, de Porto Alegre (RS). O comerciante Luiz Felipe Ribeiro, 28 anos, de Maceió (AL). O advogado e cozinheiro Ilmar Fonseca, 38 anos, de Campo Grande (MS). A aposentada Ieda Wobeto, 70 anos, gaúcha de Canoas, a sister mais velha da história do BBB. A bailarina Gabriela Flor, 27 anos, de Salvador (BA). A comerciante Elis Nair, 40 anos, de Taguiatinga (DF), dona de um salão de beleza. Daniel Fontes, 41 anos, agente de trânsito de Ferraz de Vasconcelos (SP).

Record demite apresentador que ofendeu Ludmilla

A Record TV Brasília anunciou no começo da tarde de ontem que rescindiu o contrato do apresentador Marcão, do "Balanço Geral". A emissora também criticou os comentários feito por ele durante um programa na última semana, no qual chamou a cantora Ludmilla de "pobre" e "macaca". O caso se espalhou pelas redes sociais nesta terça (17), quando a cantora usou seu Instagram para responder a ofensa. "Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime e alguns ainda usam o espaço na mídia para noticiar mentiras ao meu respeito e propagar todo o seu ódio", escreveu a artista, que prestou queixa na polícia ontem.

Níver do dia

Thiago Lacerda

ator brasileiro

39 anos