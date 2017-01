Nos pênaltis, Botafogo é eliminado para a surpresa da Copa São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo não conseguiu superar a surpresa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017 e sucumbiu ao Batatais nos pênaltis, nesta quarta-feira (18), após o empate em 0 a 0 no tempo normal. O goleiro Gérson brilhou, pegou quatro pênaltis e, com o resultado, colocou a "zebra" da competição na semifinal diante do Paulista. O JOGO O Botafogo teve o domínio da partida durante os 90 minutos, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols, errando nas finalizações. Já o Batatais adotou a cautela e atuou de forma a tentar levar a partida justamente para os pênaltis. Em contra-ataques, os paulistas tiveram a oportunidade de matar o duelo, mas faltou capricho na hora do último passe. O time paulista contou com a ajuda da torcida, que saiu de Batatais (SP) em kombis e vans e fez muito barulho durante o duelo em Osasco. Até um cachorro acompanhou a galera e marcou presença no setor.