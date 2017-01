Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 28 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1895 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (18), em Teófilo Otoni (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 28 milhões. Os números sorteados foram: 02, 03, 05, 10, 15, 34. 175 apostas ganharam R$ 13.303,72 e 10.199 apostas levaram R$ 326,10.

QUINA

Também não houve vencedor do concurso 4288 da Quina. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 1,8 milhão. Os números sorteados foram: 40, 48, 49, 74, 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 38 apostas ganhadoras, R$ 9.696,32 Terno - 3 números acertados - 3.426 apostas ganhadoras, R$ 161,72 Duque - 2 números acertados - 91.562 apostas ganhadoras, R$ 3,32

LOTOFÁCIL

O concurso 1463 da Lotofácil teve oito ganhadores, que levaram R$ 207.383,64 cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24. Veja o rateio: 15 acertos - 8 apostas ganhadoras, R$ 207.383,64 14 acertos - 627 apostas ganhadoras, R$ 1.163,09 13 acertos - 16.771 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 180.964 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 927.889 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do sorteio 05144 da Loteria Federal: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º 35851 350.000,00 2º 75278 19.000,00 3º 01620 16.000,00 4º 53243 14.000,00 5º 02493 12.012,00